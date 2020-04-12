В России только в двух регионах не выявлен коронавирус
В России к 12 апреля коронавирус не проник только в два региона – Алтай и Чукотка. Оба расположены в Азиатской части.
В Магаданской области за все время распространения пандемии был выявлен один инфицированный, но он вылечен и выписан из больницы. Первый случай заражения 11 апреля выявлен в Ненецком округе.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в России выявлено более 13,5 тыс. человек. Прирост за сутки составил 1667 пациентов. Врачам удалось вылечить 1045 граждан. Число летальных исходов достигло 106 россиян.
Ранее в Москве рассказали о введении цифровых пропусков для поездки на дачу.
В Магаданской области за все время распространения пандемии был выявлен один инфицированный, но он вылечен и выписан из больницы. Первый случай заражения 11 апреля выявлен в Ненецком округе.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в России выявлено более 13,5 тыс. человек. Прирост за сутки составил 1667 пациентов. Врачам удалось вылечить 1045 граждан. Число летальных исходов достигло 106 россиян.
Ранее в Москве рассказали о введении цифровых пропусков для поездки на дачу.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:02