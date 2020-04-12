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Лидия Федосеева-Шукшина завещала жилплощадь в Москве Бари Алибасову

Бари Алибасову в наследство от Лидии Федосеевой-Шукшиной достанется жилплощадь в столице РФ. Известно, что киноактриса завещала супругу роскошную квартиру в Новой Москве.

Гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион" на НТВ стала звезда советского кино Лидия Федосеева-Шукшина. В ходе беседы с телеведущей 81-летняя актриса призналась, что уже успела составить завещание. Более того, значительную часть имущества она переписала на нынешнего мужа Бари Алибасова. Основатель группы "На-На" получит после смерти артистки одну из квартир в Новой Москве. При этом, продюсер обещал отдать жилплощадь сыновьям Марии Шукшиной, дочери знаменитости.

Стоит отметить, что наследство также ожидает внучку Федосеевой-Шукшиной Анну, которая самостоятельно воспитывает ребенка. В то же время, пока столичная квартира достанется младшей дочери актрисы Ольге, старшая наследница Мария отказалась от любого имущества. По словам нынешней жены Алибасова, последний не записал на неё никакого наследства, но собирается сделать свою роскошную квартиру музеем. Кроме прочего, Бари Алибасов и Лидия Федосеева Шукшина поженились 20 ноября 2018 года после того, как музыкант расстался с Викторией Максимовой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:25

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