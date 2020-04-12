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Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных авто с АКПП для новичков

Эксперты составили рейтинг компактных и бюджетных авто с АКПП, которые подойдут для новичков. Каждый автомобиль из ТОП-3 поможет начинающим водителям максимально сосредоточиться на обстановке на дороге, а не отвлекаться на выбор правильной передачи.
Эксперты назвали ТОП-3 бюджетных авто с АКПП для новичков

В условиях интенсивного городского движения идеальным вариантом может стать модель Renault Sandero Stapway. Кроме этого, хетчбэк приподнят, поэтому с легкостью преодолеет зимой снежные гребни, а также бордюры. Благодаря компактным размерам водители смогут легко маневрировать. В подкапотном пространстве у Sandero Stapway находится бензиновый силовой агрегат на 1,6 литров, выдающий 102 «лошадки». В паре с ним работает четырехскоростная АКПП. Еще одним преимуществом этой версии являются доступные ценники на кузовные детали.

Южнокорейский седан Hyundai Solaris пользуется значительным спросом у россиян. Модель бюджетного сегмента, но может похвастаться комфортным салоном и повышенным уровнем безопасности для автолюбителей. Возможны варианты с мотором на 1,4 и 1,6 литров, которые генерируют 100 и 123 л. с. соответственно. Обе эти версии могут быть оснащены шестискоростной коробкой «автомат».

Эксперты считают, что российская Lada Granta отлично может справиться с ролью первого авто для новичков. За вполне доступную стоимость автолюбители получают крепкую ходовую часть, бюджетное обслуживание и ремонт. Lada Granta укомплектована четырехскоростной автоматической коробкой Jatco. Модель работает на силовом агрегате 1,6 литров, который способен выдавать 98 л. с.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:37

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