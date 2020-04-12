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Маргарита Готовцева попросила выйти на связь бывшего мужа Никиту Зайцева

Маргарита Готовцева попросила ради детей выйти на связь бывшего мужа Никиту Зайцева. Экс-возлюбленные продолжают обсуждать свои проблемы посредством Instagram.
Маргарита Готовцева попросила выйти на связь бывшего мужа Никиту Зайцева

Зайцев разместил черно-белый снимок дочерей. В комментарии спортсмен написал, что недоволен ходящими про него слухами. Речь идет о его постоянных изменах, предательстве, краже детей. Хоккеист узнал, что Готовцева обвиняет его родителей в издевательстве над внучками.

Зайцев считает, что его бывшей жене чуждо понятие семьи, так как мать ее постоянно била и могла сутки не выпускать из туалета. Она ненавидит родных и хочет оклеветать близких хоккеиста, которые в пять лет привели его в спорт, поддерживали и радовались его победам. Что касается дочерей, то он вырастит их в заботе, любви и даст прекрасное образование.
«Никита, нам не нужно спорить и сражаться. Мы – родители, поэтому должны договориться. Пожалуйста, поговори со мной!» - написала в комментарии к посту Готовцева.

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Спорт / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:35

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