Маргарита Готовцева попросила выйти на связь бывшего мужа Никиту Зайцева

«Никита, нам не нужно спорить и сражаться. Мы – родители, поэтому должны договориться. Пожалуйста, поговори со мной!» - написала в комментарии к посту Готовцева.



Зайцев разместил черно-белый снимок дочерей. В комментарии спортсмен написал, что недоволен ходящими про него слухами. Речь идет о его постоянных изменах, предательстве, краже детей. Хоккеист узнал, что Готовцева обвиняет его родителей в издевательстве над внучками.Зайцев считает, что его бывшей жене чуждо понятие семьи, так как мать ее постоянно била и могла сутки не выпускать из туалета. Она ненавидит родных и хочет оклеветать близких хоккеиста, которые в пять лет привели его в спорт, поддерживали и радовались его победам. Что касается дочерей, то он вырастит их в заботе, любви и даст прекрасное образование.