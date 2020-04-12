"Мне хватает для жизни": Лидия Федосеева-Шукшина получает 25 тысяч рублей пенсии и 30 тысяч от мэрии Москвы

«Я получаю официальную пенсию в 25 тысяч рублей. Ее 30 тысяч мне приходят от мэрии Москвы. Общей суммы мне вполне достаточно для того, чтобы жить. Дети мне никогда не помогали по моей же инициативе. Внук Макар только несколько раз приезжал и привозил фрукты, желая порадовать бабушку», - рассказала Федосеева-Шукшина.





Актриса отметила, что всегда работала официально и декларировала доходы. По словам Федосеевой-Шукшиной, в ее жизни были периоды, когда средств действительно не хватало, но тогда причиной была нехватка работы на фоне кризиса всего российского кинематографа. В последние годы звезда советского кино редко появляется на экранах, так как предпочитает заниматься домашними делами и проводить время с семьей.В минувшем году многие российские звезды раскрыли размер своих пенсионных выплат. Роза Сябитова заявила, что получает всего 14 тысяч рублей. Светлана Светличная сообщила о 50 тысячах рублей пенсии.