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Молодую жену Александра Цекало Дарину Эрвин обвинили в использовании "фотошопа" из-за "похудевшего" продюсера

Новые фотографии "похудевшего" Александра Цекало в соцсети Instagram вызвали сомнения у подписчиков. Его молодую жену Дарину Эрвин обвинили в использовании "фотошопа".

Фанаты Дарины Эрвин высказали предположение, что молодая художница перестаралась с фоторедактором, пытаясь "убрать" талию Александра Цекало. В своем профиле на веб-платформе Instagram супруга шоумена опубликовала снимок, на котором четко видны следы коррекции: подписчики особенно обращали внимание на пол, который "поплыл волнами". При этом, сам артист занимался йогой и сидел с необычно ровной осанкой, которой многие поклонники могли бы позавидовать.

Известно, что Цекало и Эрвин сейчас находятся на режиме самоизоляции и, как многие знаменитости по всему миру, страдают от малоподвижного образа жизни. Телеведущий прибавил несколько килограммов, поэтому его молодая возлюбленная решила помочь ему "фотошопом". Кроме прочего, пара поженилась еще весной 2019 года после окончания бракоразводного процесса Цекало с сестрой Веры Брежневой. Продюсер тогда сообщал, что с четвертой женой он пребывает в "состоянии невероятного счастья" и теперь не будет "оглядываться на прошлое".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:57

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