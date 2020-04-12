Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией поздравила фанатов с католической Пасхой

На опубликованных кадрах Кристина Орбакайте и Клавдия сидят возле тарелки с пасхальными куличами и свечами в виде яйца. Знаменитость обращается к пользователям Сети и говорит, что сегодня воскресение и она с дочерью и супругом Михаилом Земцовым отмечает католическую Пасху. В комментарии известная певица сообщила, что очень часто католическая и православная Пасхи совпадают, но в этом году их разделяет целая неделя. В конце публикации Кристина Орбакайте написала: "У католиков сегодня Христос Воскресе".Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили дочь Аллы Пугачевой и ее семью с праздником. Многие отметили, что Кристина Орбакайте и Клавдия очень красиво нарядились и назвали их "принцессами-вишенками" и "подружками весны" . За час видео исполнительницы просмотрели более 165 000 пользователей интернета.