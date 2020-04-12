В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В больницу, расположенную в поселке Коммунарка (Москва), за последние сутки, то есть к 12 апреля, поступили 49 пациентов. Число больных уханьским коронавирусом выросло до 286 человек.
Главврач перепрофилированного под коронавирусных больных учреждения Денис Проценко опубликовал в соцсети Facebook ежедневный отчет. Стало известно, что всего в больнице лечение получают 503 человека. Пневмония диагностирована у 487 поступивших. 24 тяжело больных подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких. За последние сутки выписаны 5 человек.
Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, 11 апреля в РФ COVID-19 обнаружили у 13 584 человек. Число летальных исходов достигло 106. Лидером по числу зараженных остается Москва – 8852.
Ранее Лев Лещенко, лечившийся в Коммунарке, выписался из уникального медицинского центра. Певец поблагодарил всех заботившихся о нем врачей.
Главврач перепрофилированного под коронавирусных больных учреждения Денис Проценко опубликовал в соцсети Facebook ежедневный отчет. Стало известно, что всего в больнице лечение получают 503 человека. Пневмония диагностирована у 487 поступивших. 24 тяжело больных подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких. За последние сутки выписаны 5 человек.
Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, 11 апреля в РФ COVID-19 обнаружили у 13 584 человек. Число летальных исходов достигло 106. Лидером по числу зараженных остается Москва – 8852.
Ранее Лев Лещенко, лечившийся в Коммунарке, выписался из уникального медицинского центра. Певец поблагодарил всех заботившихся о нем врачей.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:44