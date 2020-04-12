Папа Римский призвал католиков не поддаваться страху

«Мы должны остановить выпуск оружия и танков, так как нам нужен хлеб, а не военные конфликты. Страх стоит искоренить, поскольку он может стать самым большим врагом. Бог повторяет нам еженощно, что не нужно бояться. Все страны мира в общей беде должны остановить войны и забыть о конфликтах, спасая жизни своих граждан», - рассказал Франциск I в ходе пасхальной мессы.





Понтифик также отметил, что церковь следует рекомендациям медиков, но призывает мирян не забывать о духовности. Все богослужения проводятся в удаленном режиме, а желающие могут наблюдать за ними по телевидению или в интернете.В текущем году пасхальная месса проводилась в закрытом режиме. В церкви присутствовали всего 20 человек, отвечавших за техническую часть трансляции. Крестный поход перед Пасхой папа Римский посвятил всех священнослужителям и медикам. Последних он поблагодарил за самоотверженность и призывал высказать им теплые слова всех мирян. Также понтифик сравнил врачей с солдатами на фронте, умершими «за любовь».