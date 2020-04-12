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Учёные выяснили, что COVID-19 вырабатывает в 3 раза больше патогенов, чем другие вирусы

Учёные из Гонконга провели исследование, в ходе которого смогли выяснить, что коронавирус может производить в 3 раза больше патогенов, чем другие вирусы. Об этом сообщает «Российская газета».

Публикация в South China Morning Post гласит, данный эксперимент проведён впервые. Он основан на анализе ткани легких людей, у которых был диагностирован коронавирус. Учёные смогли выяснить, что коронавирусная инфекция размножается, вырабатывая патогенные микроорганизмы приблизительно 100 раз больше в течение 48 часов. При этом вирус SARS имеет показатели, которые в 5 раз меньше. Специалисты отметили, защитная функция организма медленнее реагирует на COVID-19.

"Вирус можно сравнить с ниндзя. Он имеет быструю скорость перемещения и размножения внутри организма и более низкий уровень интерферонов и воспалительную реакцию", - сообщил Джаспер Чан Фок-Ву, являющийся доцентом в гонконгской медицинской школе HKU. Легкие признаки или их отсутствие сделали данный вирус особенно сложным для сдерживания, эксперты отметили, вакцина от COVID-19 должна быть разработана в скором времени. Согласно предположениям специалистов, распространение коронавируса нужно замедлить до июля, иначе последствия будут необратимыми.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:15

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