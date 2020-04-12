Врачи: Употребление свеклы поможет сохранить здоровье печени





Для организма человека печень является один из самых главных органов. На ней лежит вывод продуктов переработки, очистка от токсинов и защита всего организма в целом. Поэтому для поддержания здоровья печени врачи советуют включить в ежедневный рацион свеклу. В этом овоще есть бетаин, активизирующий работу печеночных клеток. Рубиновый яркий цвет у свеклы из-за того, что в ней содержится мощный антиоксидант бетацианин. Он способен замедлить рост онкологических опухолей в молочной железе и простате. Если сорта овоща темные, то он больше будет способствовать укреплению капилляров.Благодаря употреблению свеклы можно повысить уровень гемоглобина в организме и активизировать мозговую деятельность. Овощ способен предотвратить развитие деменции и нормализовать эндокринные процессы. Весной медики советуют употреблять свеклу, чтобы избавиться от авитаминоза и упадка сил.