В Архангельске тела трех убитых человек нашли в запертой квартире
В Архангельске тела трех убитых человек нашли в квартире дома, расположенного по улице Гагарина. Детали трагедии устанавливают работавшие на месте происшествия следователи.
По предварительной версии, неизвестный с целью ограбления тайно проник в квартиру. Злоумышленнику не удалось обогатиться, поэтому он избавился от свидетелей, которые впоследствии могли его опознать. Преступник пытался сжечь недвижимость, но по неизвестной причине отказался от задумки и скрылся в неизвестном направлении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее тело мужчины нашли в Омске. Местные жители ходили мимо него всю зиму и не замечали.
По предварительной версии, неизвестный с целью ограбления тайно проник в квартиру. Злоумышленнику не удалось обогатиться, поэтому он избавился от свидетелей, которые впоследствии могли его опознать. Преступник пытался сжечь недвижимость, но по неизвестной причине отказался от задумки и скрылся в неизвестном направлении. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее тело мужчины нашли в Омске. Местные жители ходили мимо него всю зиму и не замечали.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:32