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«Журналисты очень сильно рискуют»: Андрей Разин переживает за заразившегося коронавирусом Бориса Корчевникова

Андрей Разин рассказал своим поклонникам в Instagram, что очень переживает за заразившегося коронавирусом Бориса Корчевникова. Также музыкальный продюсер сообщил, что на данный момент журналисты сильно рискуют.
«Журналисты очень сильно рискуют»: Андрей Разин переживает за заразившегося коронавирусом Бориса Корчевникова

Андрей Разин разместил фотографию Бориса Корчевникова, в комментарии он написал, что представители прессы пытаются делать передачи для зрителей, чтобы помочь им провести время в изоляции, но сами страдают. Знаменитость считает, что журналисты сейчас рискуют не меньше врачей. Продюсер обратился к Борису Корчевникову и от всей группы «Ласковый май» и ребят «Дискотеки «Союз» пожелал ему скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвращаться на экраны. Андрей Разин очень переживает за телеведущего, заразившегося коронавирусом.

Также музыкальный продюсер попросил врачей отнестись к Борису Корчевникову со всем вниманием и сделать все возможное, чтобы он как можно быстрее выздоровел и приступил к своей работе. В конце публикации Андрей Разин написал: «Одним словом, Боречка, здоровья тебе, быстрее выздоравливай и мы тебя ждём». Стоит отметить, что информация о заражении Корчевникова коронавирусом пока не получила официального подтверждения. Поводом для таких сведений стала ситуация с отменой телеведущим появлений в студии.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:22

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