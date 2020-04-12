«Журналисты очень сильно рискуют»: Андрей Разин переживает за заразившегося коронавирусом Бориса Корчевникова

Андрей Разин разместил фотографию Бориса Корчевникова, в комментарии он написал, что представители прессы пытаются делать передачи для зрителей, чтобы помочь им провести время в изоляции, но сами страдают. Знаменитость считает, что журналисты сейчас рискуют не меньше врачей. Продюсер обратился к Борису Корчевникову и от всей группы «Ласковый май» и ребят «Дискотеки «Союз» пожелал ему скорейшего выздоровления и как можно быстрее возвращаться на экраны. Андрей Разин очень переживает за телеведущего, заразившегося коронавирусом.Также музыкальный продюсер попросил врачей отнестись к Борису Корчевникову со всем вниманием и сделать все возможное, чтобы он как можно быстрее выздоровел и приступил к своей работе. В конце публикации Андрей Разин написал: «Одним словом, Боречка, здоровья тебе, быстрее выздоравливай и мы тебя ждём». Стоит отметить, что информация о заражении Корчевникова коронавирусом пока не получила официального подтверждения. Поводом для таких сведений стала ситуация с отменой телеведущим появлений в студии.