В Москву вернется 179 россиян на вывозном самолете из Токио





Представители японского правительства информируют, что из токийского аэропорта Ханэда в Москву вылетело 179 граждан РФ, хотя ранее планировалась перевозка 200 пассажиров. Известно, что большинство находящихся на борту соотечественников являются жителями столицы и Подмосковья. В посольстве России в Японии сообщают, что на данный момент на острове ждут возможности вернуться на родину с помощью вывозного рейса еще 400 человек.Известно, что на фоне пандемии коронавируса власти Японии прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Это вынудило российских политиков организовать полеты в столичный аэропорт «Шереметьево» и авиацентры других крупных городов. Отечественные дипломаты утверждают, что будут прилагать все необходимые усилия для возвращения людей домой. Всего с 20 марта в Россию вернулось из-за рубежа более 164,6 тысяч человек.