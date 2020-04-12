Элвир Рахимич рассказал о бессилии коронавируса против русских из-за водки
Элвер Рахимич считает, что уханьский коронавирус бессилен против русских. Причина кроется в водке.
Рахимич рассказал, что после введения экстренных мер по борьбе с COVID-19 власти запретили продавать алкоголь, но народ стал жаловаться. Чиновники поняли, что россияне считают водку лучшим лекарством, поэтому после недолгих раздумий сняли ограничения. В Забайкалье, к примеру, «сухой закон» продлился всего четыре дня.
Ранее Виктория Боня рассказала, что из-за коронавируса люди могут остаться без еды.
Рахимич рассказал, что после введения экстренных мер по борьбе с COVID-19 власти запретили продавать алкоголь, но народ стал жаловаться. Чиновники поняли, что россияне считают водку лучшим лекарством, поэтому после недолгих раздумий сняли ограничения. В Забайкалье, к примеру, «сухой закон» продлился всего четыре дня.
«Представляю, как они сидят на карантине и выпивают. Никакой коронавирус не сможет заставить их измениться, ведь люди верят, что 60-70-градусный алкоголь убивает любую инфекцию», - цитирует Sports.ru тренера ДЮСШ.
Ранее Виктория Боня рассказала, что из-за коронавируса люди могут остаться без еды.