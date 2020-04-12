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Названы лучшие королевские битвы на PS4

Эксперты составили перечень самых лучших королевских битв в играх на PS4. На первом месте оказалась Call of Duty: Warzone.
Названы лучшие королевские битвы на PS4

Сам релиз Call of Duty: Warzone официально недоступен, как и оригинальная версия Call of Duty: Modern Warfare. Принять участие в королевской битве можно только при помощи создания дополнительного аккаунта для другой страны. Сами разработчики игры не запрещают так делать. Версию с королевской битвой можно скачать абсолютно бесплатно и без покупки полноценной версии шутера.

PUBG в свое время первой предложила пользователям принять участие в королевской битве. PlayerUnknown’s Battlegrounds уже тогда выглядел значительно интереснее, чем обычные шутеры. Релиз королевской битвы улучшил оптимизацию и физику геймплея, ввиду чего она стала одной из лучших в жанре.

Третье место рейтинга досталось Fortnite от Epic Games. Проект отличается простотой исполнения и самого геймплея. По характеристикам ведения боя он напоминает старые шутеры, в которых не нужно было поднимать или опускать руку с оружием или высчитывать траекторию полета пули.

Darwin Project изначально был доступен только на платной основе, но позднее его королевскую битву было решено сделать общедоступной. После релиза на PS4 количество пользователей игры значительно увеличилось. Особенностью королевской битвы в игре является уникальный отсчет времени. Локации на поле боя начинают постепенно исчезать, ввиду чего игрокам приходится рано или поздно встретиться друг с другом.

H1Z1 считается одной из самых старых королевских битв. Ее механика и физика немного устарели, но и сейчас многие фанаты проводят часы в Battle Royale. Игра объединяет в себе не только сложный квест, но и выживание, делая геймплей еще более интересным.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:40

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