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В России ученые запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Ученые Сибирского университета науки и технологии им. Решетнева работали над тем, чтобы защитить космонавтов от воздействия опасной радиации. В результате исследователи запатентовали в России силовое поле.
В России ученые запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

В ходе космических полетов специалистам и оборудованию грозит опасность в виде радиации. Дело в том, что положительно заряженные протоны и ядра, когда оказываются вне действия магнитного поля планеты, излучают высокую энергию. Этот процесс может принести организму человека вред. Силовое поле, запатентованное российскими учеными, отнесли к средствам защиты космического оборудования и экипажа корабля во время полетов. Оно способно оградить от ионизирующего излучения, представляющего собой заряженные частицы высокой энергии. Также его можно использовать для того, чтобы получить энергию и с помощью нее управлять энергетическими данными магнитных и электростатических полей.

Эксперты всего мира работают над тем, чтобы найти универсальный способ защиты экипажа и оборудования. Одни ученые настаивают на том, что космический корабль нужно окружить слоем мертвой воды, другие - электростатическим полем.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:28

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