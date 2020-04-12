В России ученые запатентовали силовое поле для защиты космонавтов





В ходе космических полетов специалистам и оборудованию грозит опасность в виде радиации. Дело в том, что положительно заряженные протоны и ядра, когда оказываются вне действия магнитного поля планеты, излучают высокую энергию. Этот процесс может принести организму человека вред. Силовое поле, запатентованное российскими учеными, отнесли к средствам защиты космического оборудования и экипажа корабля во время полетов. Оно способно оградить от ионизирующего излучения, представляющего собой заряженные частицы высокой энергии. Также его можно использовать для того, чтобы получить энергию и с помощью нее управлять энергетическими данными магнитных и электростатических полей.Эксперты всего мира работают над тем, чтобы найти универсальный способ защиты экипажа и оборудования. Одни ученые настаивают на том, что космический корабль нужно окружить слоем мертвой воды, другие - электростатическим полем.