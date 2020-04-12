Эксперты назвали способы разблокировать телефон с надетой на лицо маской





В первую очередь эксперты советуют сбросить Face ID и настроить систему заново, закрыв маской половину лица. Для этого необходимо зайти в «Настройки», ввести пароль, нажать сброс и выбрать другие возможности функции, сложить пополам маску и приложить ее к одной стороне лица, но не закрывать кончик носа. Во время второго сканирования нужно вращать головой.Можно также добавить «Альтернативный внешний вид». Пользователю необходимо по коду перейти в раздел настроек Face ID, выбрать соответствующее меню, приложить к лицу сложенную пополам маску и провести сканирование, вращая головой. Важно, чтобы датчик периодически выхватывал часть носа.В Xiaomi Mi 9 подобные манипуляции излишне, поскольку смартфон легко идентифицирует пользователя в маске.