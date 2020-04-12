Надежда Ангарская: "Я не препятствую разговорам бывшего мужа с ребенком"





Несколько месяцев назад Надежда Ангарская отправилась на Филиппины для съемок шоу «Последний герой. Зрители против звезд», но режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса долгое время не позволял комедиантке вернуться на родину. Знаменитость призналась, что на то время её особенно удручало расставание с маленьким сыном Давидом. Последний до возвращения родительницы в Россию оставался на попечении отца. Ангарская утверждает, что она не сомневалась в подобном решении, ведь «ребенок должен знать своего отца».Известно, что резидент Comedy Woman сейчас находится на карантине со своей семьей в деревенском доме. Звезда говорит, что вместо спорта она по большей части занимается уборкой и готовкой, но все же планирует перейти на здоровый образ жизни. Ангарская добавила, что собирается похудеть до 85 кг к окончанию самоизоляции. Она также выразила надежду, что в скором времени её экс-супруг снова будет полноценно общаться с сыном.