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Надежда Ангарская: "Я не препятствую разговорам бывшего мужа с ребенком"

Новое интервью с Надеждой Ангарской раскрыло ранее неизвестные подробности из личной жизни и карьеры юмористки. Звезда шоу Comedy Woman сообщила, что не препятствует разговорам бывшего мужа со своим ребенком.

Несколько месяцев назад Надежда Ангарская отправилась на Филиппины для съемок шоу «Последний герой. Зрители против звезд», но режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса долгое время не позволял комедиантке вернуться на родину. Знаменитость призналась, что на то время её особенно удручало расставание с маленьким сыном Давидом. Последний до возвращения родительницы в Россию оставался на попечении отца. Ангарская утверждает, что она не сомневалась в подобном решении, ведь «ребенок должен знать своего отца».

Известно, что резидент Comedy Woman сейчас находится на карантине со своей семьей в деревенском доме. Звезда говорит, что вместо спорта она по большей части занимается уборкой и готовкой, но все же планирует перейти на здоровый образ жизни. Ангарская добавила, что собирается похудеть до 85 кг к окончанию самоизоляции. Она также выразила надежду, что в скором времени её экс-супруг снова будет полноценно общаться с сыном.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

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