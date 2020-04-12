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Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы. Борт был поднят по тревоге сегодня в утреннее время.

Американские самолеты произвели вылет с базы в Пуэрто-Рико. После приближения к границам Венесуэлы они отказались выполнять требования по самоидентификации, ввиду чего пришлось поднять по тревоге истребитель Су-30МК2. Борт произвел перехват возможных нарушителей, заставив их покинуть приграничную зону.

Боевой истребитель также отправил запрос американским бортам, но они его проигнорировали. После этого были произведены несколько предупредительных выстрелов. Американские самолеты практически сразу сменили курс и начали отдаляться от границы латиноамериканского государства.

США ранее заявляли, что готовы оказывать давление на Венесуэлу посредством отправки к ее границам военных кораблей и самолетов. Каракас ответил на заявления Штатов действиями, отправив к приграничным территориям большую часть имеющегося вооружения. В Пентагоне пока не комментируют отправку боевых самолетов к границам Венесуэлы.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:13

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