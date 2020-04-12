Александр Васильев попал в больницу с пневмонией

«Я не паникер и понимаю, что у нас должен выработаться коллективный иммунитет, но для этого переболеть коронавирусом должна большая часть населения. Конечно, стариков нужно защищать, поэтому я сама сдала анализы, чтобы никого не заразить», - рассказала ведущая «Модного приговора».





Четыре дня назад 61-летний Васильев чувствовал себя здоровым. Сейчас его телефон отключен. Историк моды сильно переживал за Надежду Бабкину, соблюдал правила безопасности и выходил на улицу только за продуктами и для прогулки с собакой.После возвращения из Португалии Васильев соблюдал 14-дневный карантин. Вместо него программу вел Николай Цискаридзе. По истечении инкубационного периода стилист работал вместе с Юлией Барановской и Екатериной Гордон, передает «КП».