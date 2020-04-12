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Сергей Шнуров высмеял Ксению Собчак за фото в колготках

Новое фото Ксении Собчак в колготках вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей Сети, которые раскритиковали звезду за откровенность. К их числу присоединился Сергей Шнуров, который высмеял телеведущую в стихотворении.

Очередная публикация в профиле веб-платформы Instagram Ксении Собчак сопровождалась снимком ягодиц светской львицы. Таким образом телезвезда хотела усилить впечатление от своей критики, направленной на действия власти в условиях пандемии коронавируса. По словам ведущей, "когда Россия победит COVID-19 и выйдет из карантина, её ожидают гораздо более неприятные последствия, чем на фото". Необычный пост не прошел мимо внимания Сергея Шнурова, который посвятил знаменитости ироничное стихотворение.

Музыкант заявил, что Собчак сфотографировала своего "лучшего друга" и "вновь показала сухофрукт в узорчатой обертке". Произведение исполнителя порадовало подписчиков, которые давно следят за враждой лидера группы "Ленинград" и продюсера телеканала "Супер". Стоит отметить, что это не первый стих, в котором Шнуров высмеивает неудачные публикации Собчак в соцсетях. При этом сама активистка предпочитает не реагировать на нападки рокера.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:16

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