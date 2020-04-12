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Fujitsu представила дешевый смартфон без вырезов и отверстий в экране

Компания Fujitsu представила смартфон дешевого ценового сегмента, который не будет иметь никаких вырезов и отверстий на передней части. Устройство получило название Fujitsu Arrow Be4.
Fujitsu представила дешевый смартфон без вырезов и отверстий в экране

В новом приборе Fujitsu присутствуют две привычные рамки в верхней и нижней частях дисплея. Его диагональ составляет 5,6 дюйма, а сам экран получил разрешение FullHD+. Основой для него станет процессор Qualcomm Snapdragon 450, устанавливаемый вместе с 3 гигабайтами оперативной памяти. Объем ПЗУ в базовой вариации будет составлять 32 гигабайта.

Основная камера Fujitsu Arrow Be4 получила всего один объектив на 13 мегапикселей. За безопасность в смартфоне отвечает дактилоскопический датчик, расположенный на задней панели. Также известно, что емкость аккумулятора в устройстве составит 2,7 тысячи миллиампер часов, но ее размер будет компенсирован за счет адаптивной операционной системы, снижающей потребление энергии.

Fujitsu планирует выпустить смартфон в четырех цветовых вариациях. По предварительным данным, устройство будет относиться к бюджетному ценовому сегменту, ввиду чего его стоимость не превысит 100 долларов. Информация о точной дате выхода прибора пока не была обнародована.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:05

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