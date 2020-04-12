Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сделала в Африке пластическую операцию

На протяжении этого времени наследница Федосеевой-Шукшиной жила в Египте, так как хотела скрыться от семейных скандалов. Ольга сняла скромное жилье и даже открыла небольшой бизнес. Также дочь актрисы решила заняться своей внешностью и сделала липосакцию. По ее словам, стоимость этой пластической операции 2 тысячи долларов, что в два раза дешевле, чем в столице России. Ольга сделала короткую стрижку и покрасила волосы в пепельный цвет.Дочь призналась, что артистка сама ей позвонила и сделала шаг к примирению. Этого Ольга ждала давно, поэтому незамедлительно вернулась в Москву и начала жить у матери. В последнее время здоровье все чаще подводит Федосееву-Шукшину, поэтому Ольга старается уделять родительнице больше внимания.Примирение с матерью не повлияло на восстановление отношений с сестрой Марией Шукшиной. По словам друга семьи Александра Мягченкова, Ольгу «гложет обида, и она часто сравнивает себя с сестрой». Также у дочери Федосеевой-Шукшиной конфликт с мужем матери – продюсером Бари Алибасовым. Они взаимно обвиняют друг друга в дальновидных планах на имущество актрисы.