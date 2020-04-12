Юморист Александр Морозов чуть не умер от внутреннего кровотечения

«Накануне я пил, но не закусывал, поэтому у меня открылась язва. Мне всегда было все хиханьки да хаханьки, но после операции стало реально страшно, так как я был на краю. Врачи буквально вернули меня с того света», - рассказал Морозов в передаче «Ты не поверишь!».





Морозов никогда не терял сознание. Когда он очнулся, понял, что случилось нечто ужасное. Позже хирурги признались, что из-за обильной кровопотери напарник Евгения Петросяна мог скончаться, не приходя в сознание.Артист поблагодари за спасение хирурга Гора Петросяна. Он является однофамильцем его коллеги. Морозов не хочет брать пример с ведущего здоровый образ жизни юмориста и продолжает пить пиво и курить, но уже в умеренных количествах.