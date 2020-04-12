"Какое странное и давно забытое чувство" : Оксана Самойлова рассказала о жизни после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова сообщила, что за 8 лет успела понять, какая она мама. Ей также известно, какой она может быть супругой, дочерью, сестрой, руководителем. Теперь она на пути к познанию себя и своих чувств. Модель отмечает, во время отношений она была полностью погружена в заботу о партнере и его чувствах. Наконец-то настало время подумать и о своих желаниях и мечтах.«На данный момент мне хочется понять, что затрагивает мою душу, интересует привлекает», - отметила Самойлова. Она также завила, что довольна своей жизнью и не жалеет о прошлом. «Мне нравилось всё то, что происходило в моей жизни, однако сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя», - добавила модель. Самойлова рассказала, что всегда учитывала мысли, чувства и желания супруга и собирается это делать и в других отношениях. Модель также добавила, данную модель поведения она считает исключительно правильной. В завершении своего обращения к поклонникам знаменитость сообщила, что с ней всё хорошо, ей хочется почувствовать себя взрослой, самодостаточной и свободной.