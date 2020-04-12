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Oppo придумала, как сделать квадратную камеру в стиле iPhone 11 оригинальной

Компании Oppo удалось придумать модификацию камеры по аналогии с iPhone 11, но с оригинальным внешним видом. На снимках нового устройства A92s можно заметить, что объективы на задней панели смартфона разместились буквой «Х».

Смартфон Oppo A92s планируется презентовать уже в текущем году. Визуально он напоминает не только флагман от Apple, но и Google Pixel 4, у которого были позаимствованы боковые рамки немного округлой формы. На задней панели разместился блок камеры с интересным дизайнерским решением. Два объектива, расположенные по диагонали, установили на небольшую возвышенность. Из-за этого сама камера напоминает букву «Х» на квадратной площадке.

По данным инсайдера Xiaomishka, устройство от Oppo будет работать на основе процессора MediaTek Dimensity 800 и 8 гигабайт оперативной памяти. Вместе с ним также будут устанавливать графический ускоритель неизвестной модели. Объем ПЗУ в базовой вариации смартфона составит 128 гигабайт.

Фронтальная камера получила датчик изображения Sony IMX471 с разрешением в 16 мегапикселей. Основное записывающее устройство на 48 мегапикселей будет состоять из 4 объективов. За автономность модели Oppo A92s должен отвечать аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:47

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