Эксперты назвали 5 производителей, автомобили которых не ржавеют с годами





Покупка транспортного средства должна быть ответственным шагом, ведь клиенту приходится учитывать не только расход топлива, но и будущие траты на обслуживание и ремонт. Это особенно актуально для российских автолюбителей, ведь местный климат и инфраструктура существенно вредят целостности кузова. Поэтому следует обращать внимание на материал, которым обрабатывают машину, отдавая предпочтение толстым слоям защитных покрытий от коррозии. В этом смысле первое место занимают модели от Honda, в частности - кроссовер CR-V, который получил гальваническую оцинковку.Вторую позицию эксперты отвели BMW, которые опускают части автомобиля в цинковый раствор под токарным воздействием. Тройку лидеров замыкает продукция шведской Volvo, которая использует метод горячей оцинковки при температуре в 460 градусов Цельсия. Подобные подходы наблюдаются у Porsche и Audi, которые заняли четвертое и пятое место соответственно. Большинство из представленных на рынке автомобилей этих брендов предоставляют гарантии от сквозной коррозии, которые варьируются от 12 до 30 лет.