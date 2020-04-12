Эксперты назвали 5 производителей, автомобили которых не ржавеют с годами
Большинство современных автомобилей не может похвастаться устойчивостью к коррозии, что затрудняет выбор покупателя. Эксперты решили назвать 5 производителей, автомобили которых не ржавеют с годами.
Покупка транспортного средства должна быть ответственным шагом, ведь клиенту приходится учитывать не только расход топлива, но и будущие траты на обслуживание и ремонт. Это особенно актуально для российских автолюбителей, ведь местный климат и инфраструктура существенно вредят целостности кузова. Поэтому следует обращать внимание на материал, которым обрабатывают машину, отдавая предпочтение толстым слоям защитных покрытий от коррозии. В этом смысле первое место занимают модели от Honda, в частности - кроссовер CR-V, который получил гальваническую оцинковку.
Вторую позицию эксперты отвели BMW, которые опускают части автомобиля в цинковый раствор под токарным воздействием. Тройку лидеров замыкает продукция шведской Volvo, которая использует метод горячей оцинковки при температуре в 460 градусов Цельсия. Подобные подходы наблюдаются у Porsche и Audi, которые заняли четвертое и пятое место соответственно. Большинство из представленных на рынке автомобилей этих брендов предоставляют гарантии от сквозной коррозии, которые варьируются от 12 до 30 лет.
Покупка транспортного средства должна быть ответственным шагом, ведь клиенту приходится учитывать не только расход топлива, но и будущие траты на обслуживание и ремонт. Это особенно актуально для российских автолюбителей, ведь местный климат и инфраструктура существенно вредят целостности кузова. Поэтому следует обращать внимание на материал, которым обрабатывают машину, отдавая предпочтение толстым слоям защитных покрытий от коррозии. В этом смысле первое место занимают модели от Honda, в частности - кроссовер CR-V, который получил гальваническую оцинковку.
Вторую позицию эксперты отвели BMW, которые опускают части автомобиля в цинковый раствор под токарным воздействием. Тройку лидеров замыкает продукция шведской Volvo, которая использует метод горячей оцинковки при температуре в 460 градусов Цельсия. Подобные подходы наблюдаются у Porsche и Audi, которые заняли четвертое и пятое место соответственно. Большинство из представленных на рынке автомобилей этих брендов предоставляют гарантии от сквозной коррозии, которые варьируются от 12 до 30 лет.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:56