Власти Москвы предупредили о мошенничестве с пропусками
Власти Москвы уведомили граждан о распространенном типе мошенничества с пропусками цифрового формата. Сведения в передаче «Соловьев Live» предоставил министр Алексей Немерюк.
Пропуска оформляются бесплатно по телефону, SMS или на портале mos.ru. Процедура простая, поэтому не нужно платить деньги мошенникам, предлагающим в этом вопросе оказать содействие.
Документы оформляются с 13 апреля. Их наличие начнут строго проверять с 15 апреля. Пропуска выдаются дважды в неделю и действуют одни сутки. На пешие прогулки при соблюдение санитарных норм ограничений пока не ввели.
Ранее власти России признали опыт Хабаровска в борьбе с COVID-19 самым эффективным.
Пропуска оформляются бесплатно по телефону, SMS или на портале mos.ru. Процедура простая, поэтому не нужно платить деньги мошенникам, предлагающим в этом вопросе оказать содействие.
Документы оформляются с 13 апреля. Их наличие начнут строго проверять с 15 апреля. Пропуска выдаются дважды в неделю и действуют одни сутки. На пешие прогулки при соблюдение санитарных норм ограничений пока не ввели.
Ранее власти России признали опыт Хабаровска в борьбе с COVID-19 самым эффективным.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:36