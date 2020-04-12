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Власти Москвы предупредили о мошенничестве с пропусками

Власти Москвы уведомили граждан о распространенном типе мошенничества с пропусками цифрового формата. Сведения в передаче «Соловьев Live» предоставил министр Алексей Немерюк.
Власти Москвы предупредили о мошенничестве с пропусками

Пропуска оформляются бесплатно по телефону, SMS или на портале mos.ru. Процедура простая, поэтому не нужно платить деньги мошенникам, предлагающим в этом вопросе оказать содействие.

Документы оформляются с 13 апреля. Их наличие начнут строго проверять с 15 апреля. Пропуска выдаются дважды в неделю и действуют одни сутки. На пешие прогулки при соблюдение санитарных норм ограничений пока не ввели.

Ранее власти России признали опыт Хабаровска в борьбе с COVID-19 самым эффективным.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:36

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