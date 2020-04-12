Татьяна Буланова госпитализирована в реанимацию с подозрением на инсульт
11 апреля, вечером, Татьяна Буланова была госпитализирована в реанимационное отделение одной из больниц в Санкт-Петербурге. Врачи подозревают, что у певицы случился инсульт.
Концертный директор Булановой отказался комментировать ситуацию. Певица нашла в себе силы по SMS рассказать журналистам, что врачам удалось улучшить ее состояние, но пока она остается в реанимации.
Ранее Буланов рассказала, как фанаты подрались на ее концерте в Рязани.
Концертный директор Булановой отказался комментировать ситуацию. Певица нашла в себе силы по SMS рассказать журналистам, что врачам удалось улучшить ее состояние, но пока она остается в реанимации.
«Татьяна Ивановна стала жаловаться на давление, поэтому было решено вызвать скорую. Сейчас все хорошо, за ней наблюдают профессионалы», - цитирует «360» друга артистки Артема Анчукова.
Ранее Буланов рассказала, как фанаты подрались на ее концерте в Рязани.