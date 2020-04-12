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Жертва «желтой прессы»: Елена Корикова рассказала о клевете об алкоголизме и мести брошенного мужчины

В начале «нулевых» звезда «Бедной Насти» Елена Корикова пользовалась огромной популярностью и была востребована как профессионал. Однако много лет актриса ведет достаточно закрытый образ жизни, из-за чего появляется множество слухов, например, об алкоголизме экс-знаменитости.
Жертва «желтой прессы»: Елена Корикова рассказала о клевете об алкоголизме и мести брошенного мужчины

В микроблоге Instagram у артистки около 60 тысяч подписчиков и это единственный канал связи с ней. Новые интервью Елена Корикова не дает, так как обиделась на представителей СМИ. По словам актрисы, мужчина, которого она бросила, пообещал испортить ей жизнь. В прессе начали появляться интервью, якобы от лица Елены Кориковой. Знаменитость не понимала, почему на нее ополчились журналисты, пока один из них не признался, что это «заказные» статьи и они будут и дальше выходить по утвержденному графику. Елену Корикову обвиняли в злоупотреблении алкогольными напитками, в пристрастии к пластическим операциям и даже подозревали в беременности. Артистка долго закрывала на это глаза, но потом подала иск в суд за клевету, но неизвестно, довела дело до конца или нет.

Пару лет назад Оксана Ряско, экс-участница «Дома-2», заявила о том, что у Елены Кориковой романтические отношения с ее бывшим возлюбленным. Как уверяла обиженная девушка, артистка могла попросить у бизнесмена крупную сумму денег, на почве чего у пары возникали ссоры. Елена Корикова обращалась к Оксане Ряско и говорила о том, что дружит с ее избранником давно, а мыслей по поводу романа никогда не было. Год назад фолловеры заметили, что на руке звезды «Бедной Насти» красуется большое кольцо, а в комментариях она упоминала о том, что «передаст мужу» пожелания поклонников.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:10

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