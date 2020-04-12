В Москве не понадобится отдельный пропуск для заезда в магазин по дороге на дачу
В Москве всем гражданам, направившимся на огороды и дачи, не потребуется отдельный пропуск для заезда в продовольственный или другой расположенный по пути следования магазин. Сведения предоставили в мэрии.
Мэр Сергей Собянин издал указ, согласно которому, с 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта жители столицы должны иметь пропуска цифрового формата. Регистрация документов доступна с 13 числа. Пропуск на дачу действует один день и включает все возможные остановки.
Ранее ученые рассказали о воздействии коронавируса на человеческие клетки крови.
Мэр Сергей Собянин издал указ, согласно которому, с 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта жители столицы должны иметь пропуска цифрового формата. Регистрация документов доступна с 13 числа. Пропуск на дачу действует один день и включает все возможные остановки.
«Не нужно брать дополнительные пропуска, если вы знаете, что по пути на дачу завернете в магазин. Документы для личных поездок выдаются два раза в неделю», - передает «ТАСС» со ссылкой на мэрию.
Ранее ученые рассказали о воздействии коронавируса на человеческие клетки крови.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:17