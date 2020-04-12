В России празднование Дня космонавтики из-за коронавируса пройдет удаленно





Мэр Сергей Собянин запретил проводить в Москве развлекательные мероприятия. Для соблюдения закона Роскосмос перенесет концерт в честь Дня космонавтики на осень, предположительно на 4 октября. Дата выбрана не случайно, она приурочена к годовщине запуска первого спутника.Владимир Путин искренне поздравил экипаж МКС с наступающим профессиональным праздником еще 10 апреля. Президент напомнил, что освоение и изучение космических просторов было и остается символом развития в разных отраслях. Поздравительные телеграммы также отправили спикер ГД Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев.11 апреля в РФ провели ежегодный марафон с увлекательной экскурсией по ЦПК имени Гагарина. «Яндекс.Музыка» подготовила в честь праздника плейлист российских космонавтов, основанный на предпочтениях Сергея Рыжикова, Сергея Прокопьева, Александра Мисуркина, Олега Артемьева. 12 апреля центр с символичным названием «Космонавтика и авиация» дистанционно проведет диктант на знание космической отрасли.