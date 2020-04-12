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Александр Васильев об отечественном глянце, отказывающемся помещать на обложки стареющих звезд: «В нашей стране возраст считается главным изъяном»

Историк моды Александр Васильев в микроблоге Instagram высказался по поводу ситуации, произошедшей с актрисой Еленой Валюшкиной. Он посетовал, что отечественный глянец всё больше нацелен на молодые лица и совершенно не обращает внимание на звёзд, которые пропагандируют естественное старение.

Елена Валюшкина рассказала о том, что СМИ предлагают взять у неё интервью, однако отказываются помещать её фотографию на обложку из-за возраста. Александр Васильев был удивлён данному решению и заявил, зарубежные журналы работают иначе. «К сожалению, в нашем мире всё больше внимание уделяется молодости, а людям среднего, и тем более старшего возраста приходится оставаться за кадром. На Западе данный вопрос не стоит так остро. Глянцевые журналы первого эшелона пропагандируя «красивую старость», всё чаще ставят на обложки актрис старше 60 лет», — сообщил историк моды.

Он добавил, что артисты российского шоу-бизнеса преклонного возраста также могли бы предстать на обложках модных журналов в роскошных дизайнерских платьях. Дизайнер заявил, что знаменитостей в возрасте можно увидеть на главной странице, если только данный журнал рассказывает о здоровье. «В нашей стране возраст считается главным изъяном, в то время, как на Западе является достоинством, жизненным опытом и красотой», — заявил Александр Васильев. В своей публикации он предложил подписчикам высказаться по этому поводу и они отметили, что, к сожалению, он прав. «Александр, спасибо тебе огромное! Мне кажется, когда-то мы сможем увидеть такие обложки и на наших журналах», — сообщила Елена Валюшкина.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:51

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