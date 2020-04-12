Ученые: Шафран может остановить возрастную потерю зрения
Австралийские ученые пришли к выводам, что остановить возрастную потерю зрения может шафран. Исследователи, которые работают в университете Сиднея, на протяжении трех месяцев изучали результаты добровольцев.
Испытуемых разделили на две группы, одна из которых получала капсулы с природным антиоксидантом, другая - плацебо. Оказалось, что у людей, принимающих шафран, улучшилось зрение. Однако как только препарат отменяли, проблемы со здоровьем глаз возвращались.
Ученые из Австралии говорят о том, что благодаря шафрану оболочки клеток становятся более эластичными. Это приводит к временному улучшению зрения. В случае, если есть возрастные проблемы со здоровьем, то необходимо проконсультироваться с офтальмологом. Для каждого пациента существуют противопоказания.
Испытуемых разделили на две группы, одна из которых получала капсулы с природным антиоксидантом, другая - плацебо. Оказалось, что у людей, принимающих шафран, улучшилось зрение. Однако как только препарат отменяли, проблемы со здоровьем глаз возвращались.
Ученые из Австралии говорят о том, что благодаря шафрану оболочки клеток становятся более эластичными. Это приводит к временному улучшению зрения. В случае, если есть возрастные проблемы со здоровьем, то необходимо проконсультироваться с офтальмологом. Для каждого пациента существуют противопоказания.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:44