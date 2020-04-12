Аркадий Укупник попросил прощения у Льва Лещенко за обвинение в «заражении» Надежды Бабкиной

«Я слышал, что Лев Валерианович был на мероприятиях Аллы Крутой и Надежды Бабкиной. Где-то я ляпнул, что он виноват в заражении коллег. Простите меня, ради Бога! Просто я, как и другие россияне, стал жертвой паники», - заявил Укупник.





Лещенко с супругой вылечились и выписались из Коммунарки. В течение двух недель супруги пробудут в изоляции, поскольку еще могут передавать вирус. Переполох не утихает, поскольку до сих пор неизвестно, кого успел заразить артист после возвращения из США.Музыкант не знает, в каком состоянии в действительности находится Бабкина, и призывает не верить слухам. Несмотря на наличие двухсторонней пневмонии, COVID-19 ей не подтвердили.