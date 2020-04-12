Аркадий Укупник попросил прощения у Льва Лещенко за обвинение в «заражении» Надежды Бабкиной
Аркадий Укупник в эфире популярного телевизионного канала НТВ попросил прощения у Льва Лещенко. Причиной конфликта стало его обвинение в «заражении» уханьским коронавирусом 70-летней Надежды Бабкиной.
Лещенко с супругой вылечились и выписались из Коммунарки. В течение двух недель супруги пробудут в изоляции, поскольку еще могут передавать вирус. Переполох не утихает, поскольку до сих пор неизвестно, кого успел заразить артист после возвращения из США.
Музыкант не знает, в каком состоянии в действительности находится Бабкина, и призывает не верить слухам. Несмотря на наличие двухсторонней пневмонии, COVID-19 ей не подтвердили.
Лещенко с супругой вылечились и выписались из Коммунарки. В течение двух недель супруги пробудут в изоляции, поскольку еще могут передавать вирус. Переполох не утихает, поскольку до сих пор неизвестно, кого успел заразить артист после возвращения из США.
«Я слышал, что Лев Валерианович был на мероприятиях Аллы Крутой и Надежды Бабкиной. Где-то я ляпнул, что он виноват в заражении коллег. Простите меня, ради Бога! Просто я, как и другие россияне, стал жертвой паники», - заявил Укупник.
Музыкант не знает, в каком состоянии в действительности находится Бабкина, и призывает не верить слухам. Несмотря на наличие двухсторонней пневмонии, COVID-19 ей не подтвердили.