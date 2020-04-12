В работе Twitter наблюдаются сбои





Хуже всего Twitter функционирует в охваченных коронавирусом Испании и США. Аналогичная проблема выявлена в Великобритании. С определенными неполадками столкнулись россияне. Пока о багах рассказали жители Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы.В 22% случаев баги происходят при входе в микроблог через Android-приложение. О своих проблемах уведомили 22% пользователей iPad и iPhone. На сбои в функционировании сайта успели пожаловаться 49% от числа зарегистрированных пользователей.