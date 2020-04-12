Дочь Сергея Бодрова Ольга после замужества оставит фамилию отца

«Я никогда, даже ради мужа, не откажусь от фамилии отца. Знаете, я поняла, что нужно заниматься любимым делом. Сейчас для меня это актерская работа, а в детстве я не могла жить без танцев», - поделилась 21-летняя Бодрова.





Бодрова предпочитает говорить об отце только с родными. Иногда, когда нахлынут воспоминания, она делится эмоциями с фолловерами в Instagram. Мама своими мудрыми советами помогает дочери пережить трудности.Актриса уверенно идет к своей цели. Недавно она дебютировала в картине «Калашников». Будущая знаменитость также задействована в нескольких постановках Академии Русского театра. Ей нравится дарить людям радость, обмениваться с ними энергией, открывать таинственный мир искусства, передает «СтарХит».