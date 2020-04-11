Ученые рассказали о воздействии коронавируса на клетки крови человека





В ходе эксперимента эксперты обнаружили, что COVID-19 атакует эритроциты, за счет чего устанавливает связь с молекулами гемоглобина. Названный белок контактирует с кислородом, поглощая его в легких и осуществляя перемещение в ткани организма. Как отметили ученые, за связь с клетками крови ответственными являются некоторые неструктурные белки, кодирующиеся вирусной РНК. На фоне данного взаимодействия усугубляются воспаленные процессы, прослеживаемые в легких. В результате появляется гипоксемия и развивается ОРДС.Кроме этого, перечисленные процессы способны вызывать полиорганную кислородную недостаточность. Также ученые добавили, что благодаря данному открытию можно объяснить эффективность препаратов фавипиравир и гидроксихлорохин в ходе лечения коронавируса.