Алена Шишкова встречается с гражданином Турции Омидом Тахмасеби

Публика заметила, что Омид Тахмасеби открыто признается Алене Шишковой в нежных чувствах и называет ее "принцессой", а в конце марта манекенщица показывала романтичные кадры со свечами и лепестками роз. Также она хвасталась в Instagram букетами цветов, но до сих пор модель не дала точной информации о том, есть ли в ее жизни новый бойфренд. Тахмасеби подтвердил в комментарии для StarHit, что у них серьезный роман, который начался недавно, но Алена Шишкова продолжает молчать об этом.Не так давно в Сети распространялись слухи о том, что новым избранником Алены Шишковой стал боец MMA Хусейн Асхабов, замеченный также в романе с Викторией Боней. Пользователи социальных сетей обратили внимание на обмен колкостями между телеведущей и моделью, которые обвинили друг друга в злоупотреблении уколами красоты.