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Компания Ford показала особую версию модели F-150 AT44

Компания Ford продемонстрировала специальную версию модели F-150, которая получила к названию приставку в виде индекса AT44. В числе наиболее заметных доработок выделаются шины на 44 дюйма.

Производитель описал спецверсию как «редкую сборку из Исландии», отметив потенциальную эксклюзивность ввиду спорной ситуации с продолжением выпуска модели. Новинка стала первой модернизацией для популярного пикапа F-150. Информации о сборке AT44 очень мало, но имеются данные, что резина представляет собой результат общего труда Arctic Trucks и специалистов фирмы Nokian. Покрышки 475/70 R17 весят по 70 кг. Расширенные арки колёс представляют собой защитные элементы и частично используются как брызговики.

Гендиректор Arctic Trucks в марте на протяжении 2-х недель тестировал новинку за рулём пикапа. Авто получило силовой агрегат объёмом 3,5 л с двойной турбиной. Производительность силового узла остаётся неизвестной, но в начальной сборке показатель мощности составляет 375 «лошадей». Глава Arctic Trucks добавил, что подвеска пикапа прошла усиление.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:33

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