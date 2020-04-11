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В Сети появился рекламный плакат планшета Huawei MatePad

Компания Huawei уже давно хотела предложить упрощенный вариант девайса MatePad Pro. Недавно в Сети появился рекламный плакат планшета Huawei MatePad, который может быть новой разработкой производителя.
В Сети появился рекламный плакат планшета Huawei MatePad

Планшет будет доступен в белом и темно-синем цвете. Рамки экрана Huawei MatePad достаточно тонкие, хотя у него нет перфорации под камеру, как у версии MatePad Pro. Новинку оснастят дисплеем 2K и поддержкой ввода с помощью цифрового пера. Гаджет будет работать на процессоре Kirin 810, а емкость аккумулятора составит 7250 мАч. Планшет получит поддержку 5G, лицевую и тыльную камеру на 8 мегапикселей.

Согласно данным экспертов, целевой аудиторией нового планшета компании Huawei будут ученики и студенты. Версия MatePad получила целый ряд эксклюзивных образовательных функций.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:27

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