Японские учёные предлагают бороться с коронавирусом при помощи меди





Тонкий лист из меди разработали университетский стартап в Гумма и производитель текстиля в Маэбаси. Универсальному продукту присущи функции стерилизации, он преобразовывает вирус из активного состояния в пассивное, а также абсолютно безопасен для организма человека. Учёные объясняют, что новинку можно надевать как на лицевые маски, так и накрывать этим листом предметы общего пользования.По словам японских экспертов, на медной поверхности данной разработки установлен светочувствительный фотокатализатор и работает он так: когда на лист попадает свет, происходит активация окислительных веществ, разрушающих вирусные частицы и бактерии.Американские учёные ранее делились информацией, что COVID-19 живёт на пластиковых поверхностях до 72 часов, на медных — до 4 часов. Новый универсальный материал, как заявляют авторы научной статьи в Тhe Мainichi, эффективнее меди в тысячу раз.