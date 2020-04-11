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Японские учёные предлагают бороться с коронавирусом при помощи меди

Японские учёные разработали универсальный продукт из медного волокна для борьбы с вирусными инфекциями. Появилась возможность побороться и с коронавирусом при помощи меди, сообщает Тhe Mainichi.

Тонкий лист из меди разработали университетский стартап в Гумма и производитель текстиля в Маэбаси. Универсальному продукту присущи функции стерилизации, он преобразовывает вирус из активного состояния в пассивное, а также абсолютно безопасен для организма человека. Учёные объясняют, что новинку можно надевать как на лицевые маски, так и накрывать этим листом предметы общего пользования.

По словам японских экспертов, на медной поверхности данной разработки установлен светочувствительный фотокатализатор и работает он так: когда на лист попадает свет, происходит активация окислительных веществ, разрушающих вирусные частицы и бактерии.

Американские учёные ранее делились информацией, что COVID-19 живёт на пластиковых поверхностях до 72 часов, на медных — до 4 часов. Новый универсальный материал, как заявляют авторы научной статьи в Тhe Мainichi, эффективнее меди в тысячу раз.

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Наука
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 20:21

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