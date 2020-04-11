Издание NI оценило проект российской АПЛ «Лайка»





Эксперты из США уверены, что «Лайка» была разработана в РФ как ответ на появление у американской армии подлодки класса «Вирджиния». При этом новая российская разработка сможет обойти по своим техническим параметрам продвинутые западные разработки.Водоизмещение новой АПЛ превысит 11 тысяч тонн. По оценкам специалистов, она получит возможность погружаться на глубину до 600 м, что на 100 м превосходит показатель американского аналога. В отличие от субмарин США у «Лайки» появится универсальное оружие. Предположительно, её арсенал станет включать в себя высокоскоростные торпеды класса «Хищник», самонаводящиеся подводные снаряды УСЭТ-80, а также минно-торпедные системы МТПК-1. В National Interest считают, что РФ готовит постройку не менее 10 подлодок проекта «Лайка». Ведение работ в этой сфере стартует только в 2023 году либо позднее.