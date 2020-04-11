Светлана Лобода устроила для старшей дочери Евангелины день рождения в стиле Гарри Поттера
Светлана Лобода организовала для своей старшей дочери Евангелины Левандовской праздник в стиле Гарри Поттера в честь девятилетия. Фотоотчет с мероприятия звезда опубликовала в Instagram.
Как отметила певица, ее дочь обожает Гарри Поттера, а теперь любовью к этому персонажу прониклась и Светлана Лобода. В честь дня рождения наследницы, которой 9 апреля исполнилось девять лет, звезда устроила костюмированную вечеринку в стиле истории о “Мальчике, который выжил”. Праздник состоялся в квартире артистки, которая праздновала в домашней одежде. Евангелина Левандовская позировала для фото со звездной матерью в “гриффиндорской” мантии, а также в распределяющей шляпе и круглых очках. На снимке заметно, что ради праздника в честь старшей наследницы Светлана Лобода заказала конструкцию из шаров, а также множество надувных украшений.
В комментариях поклонники поздравили дочь звезды с девятилетием и осыпали ее поздравлениями, а певицу — комплиментами.
Как отметила певица, ее дочь обожает Гарри Поттера, а теперь любовью к этому персонажу прониклась и Светлана Лобода. В честь дня рождения наследницы, которой 9 апреля исполнилось девять лет, звезда устроила костюмированную вечеринку в стиле истории о “Мальчике, который выжил”. Праздник состоялся в квартире артистки, которая праздновала в домашней одежде. Евангелина Левандовская позировала для фото со звездной матерью в “гриффиндорской” мантии, а также в распределяющей шляпе и круглых очках. На снимке заметно, что ради праздника в честь старшей наследницы Светлана Лобода заказала конструкцию из шаров, а также множество надувных украшений.
В комментариях поклонники поздравили дочь звезды с девятилетием и осыпали ее поздравлениями, а певицу — комплиментами.