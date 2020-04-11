Mozilla выпустила версию браузера Firefox 75 с новой адресной строкой





Также компания разработала несколько улучшений для своего продукта. Адресная строка в Firefox 75 имеет ряд необычных опций. Кликая на нее, юзер может не только выбрать часто посещаемые страницы, но и быстро перейти на другую поисковую систему. Также здесь специальными значками отмечаются порталы, открытые в остальных вкладках этой версии браузера. При этом пометки можно ставить на открытых страницах, если пользователь Сети повторно ищет уже загруженную вкладку.Кроме этого, изменения в Mozilla Firefox 75 касаются повышения уровня безопасности. По словам разработчиков, расписание выхода обновлений браузера будет сохранено вопреки ситуации со вспышкой COVID-19.