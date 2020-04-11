Mozilla выпустила версию браузера Firefox 75 с новой адресной строкой
Компания Mozilla представила очередную версию Firefox 75. Браузер предлагает интернет-пользователям новую адресную строку с уникальными функциями.
Также компания разработала несколько улучшений для своего продукта. Адресная строка в Firefox 75 имеет ряд необычных опций. Кликая на нее, юзер может не только выбрать часто посещаемые страницы, но и быстро перейти на другую поисковую систему. Также здесь специальными значками отмечаются порталы, открытые в остальных вкладках этой версии браузера. При этом пометки можно ставить на открытых страницах, если пользователь Сети повторно ищет уже загруженную вкладку.
Кроме этого, изменения в Mozilla Firefox 75 касаются повышения уровня безопасности. По словам разработчиков, расписание выхода обновлений браузера будет сохранено вопреки ситуации со вспышкой COVID-19.
Также компания разработала несколько улучшений для своего продукта. Адресная строка в Firefox 75 имеет ряд необычных опций. Кликая на нее, юзер может не только выбрать часто посещаемые страницы, но и быстро перейти на другую поисковую систему. Также здесь специальными значками отмечаются порталы, открытые в остальных вкладках этой версии браузера. При этом пометки можно ставить на открытых страницах, если пользователь Сети повторно ищет уже загруженную вкладку.
Кроме этого, изменения в Mozilla Firefox 75 касаются повышения уровня безопасности. По словам разработчиков, расписание выхода обновлений браузера будет сохранено вопреки ситуации со вспышкой COVID-19.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:14