АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о важности очистки предметов для нанесения макияжа в условиях пандемии…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Ученые из Австралии планируют лечить болезнь Альцгеймера ультразвуком

Австралийские ученые, которые работают в БНИИ при Квинслендском университете, планируют лечить болезнь Альцгеймера с помощью ультразвука. Они уже успели провести опыты над лабораторными грызунами и опубликовали результаты исследования в издании StemCellReports.
Ученые из Австралии планируют лечить болезнь Альцгеймера ультразвуком

По словам профессора Энтони Уайта, который руководил группой ученых, им удалось доставить при помощи ультразвуковых волн лекарственные препараты прямо к пораженным тканям мозга. Этот процесс возможен благодаря микропузырькам, способным проникнуть через проходы, образованные в полупроницаемой мембране.

Ученые из Австралии во время проведения экспериментов с мышами поняли, что первопричиной возникновения распространенной болезни Альцгеймера является патологический амилоид. Теперь опыт, полученный во время испытаний с животными, необходимо перенести на человеческий организм. Ультразвук поможет более эффективно контролировать изменения в здоровье пациентов с деменцией.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mozilla выпустила версию браузера Firefox 75 с новой адресной…
Светлана Лобода устроила для старшей дочери Евангелины день рождения в стиле Гарри…
Медики назвали меры для сохранения здоровья диабетикам в период…
Издание NI оценило проект российской АПЛ…
В Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили съемки седьмого сезона…
Ученые из Австралии планируют лечить болезнь Альцгеймера…
Регина Тодоренко уверена в своей способности доводить звездные пары до разводов после участия в шоу “Пятница с…
Эксперты предупредили россиян об опасности простоя авто в период…
Игорь Верник поддержал Агату Муцениеце в её решении развестись с Павлом…
Вакцину против Covid-19 испытывают на…
Певец Юлиан завил об отсутствии связи коронавируса и его развода с…
Эксперты рассказали о различиях Lada Vesta Sport и базовой версии…
Стоимость лечения пациента с коронавирусом в Китае составляет $3-21…
Бари Алибасов отказался претендовать на творческое наследие Василия…
Доктор Мясников: «Коронавирус пришел навсегда и не исчезнет после окончания…
«Любит — не любит»: Ольга Бузова засомневалась в искренности Давида…
От коронавируса скончался муфтий Ингушетии Абдурахман…
В целях устранения перегрева беспроводной зарядки Apple AirPower получит чип…
У Даны Борисовой из-за приступов кашля на видео в соцсети заподозрили…
Песков рассказал о прогнозе по экономической ситуации в мире после…
Звезда “Грозового перевала” Хилари Хит скончалась из-за…
В Израиле ученые создали вакцину против…
Журналист Шаллон Лестер: «Меган Маркл и принц Гарри могут…
Мошенники стали рассылать фальшивые сообщения о штрафах за…
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в…
Ксения Собчак под фото своих ягодиц сравнила коронавирус с нападением печенегов на…
«Охотники за вирусами» из проекта Virom нашли источники новых…
С 14 апреля Assassin’s Creed 2 можно будет бесплатно получить в…
Просмотреть все новости