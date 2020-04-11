Ученые из Австралии планируют лечить болезнь Альцгеймера ультразвуком





По словам профессора Энтони Уайта, который руководил группой ученых, им удалось доставить при помощи ультразвуковых волн лекарственные препараты прямо к пораженным тканям мозга. Этот процесс возможен благодаря микропузырькам, способным проникнуть через проходы, образованные в полупроницаемой мембране.Ученые из Австралии во время проведения экспериментов с мышами поняли, что первопричиной возникновения распространенной болезни Альцгеймера является патологический амилоид. Теперь опыт, полученный во время испытаний с животными, необходимо перенести на человеческий организм. Ультразвук поможет более эффективно контролировать изменения в здоровье пациентов с деменцией.