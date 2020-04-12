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«Хотите окунуться в XIV век?»: Наргиз Закирова гневно высказалась о нарушающих карантин россиянах

Наргиз Закирова резко высказалась о россиянах, которые нарушают карантин и продолжают разгуливать по улицам. Соответствующую публикацию певица разместила в Instagram.
«Хотите окунуться в XIV век?»: Наргиз Закирова гневно высказалась о нарушающих карантин россиянах

По словам бывшей подопечной Максима Фадеева, она не может сейчас говорить по-хорошему с теми, кто не понимает рекомендаций и советов медиков. На это у Закировой больше не осталось сил, поскольку люди не реагируют на убедительные просьбы придерживаться самоизоляции и не подвергать опасности своих соотечественников. Как отметила артистка, она видит на улицах престарелых женщин на скамейках, а в магазинах стоящих в очереди россиян без масок. Более того, никто не соблюдает в таких местах дистанцию в 1,5 метра.

Также знаменитость рассказала, что в то время, как народ продолжает жить по своим правилам, медицинские работники «загибаются и валятся с ног», в больницах не хватает персонала, пытающегося спасти жизни больных коронавирусом. Наргиз Закирова сравнила с роботами тех, кто не соблюдает карантин. Она заявила, что россияне могут «окунуться в XIV век», а она увидит их в аду.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:00

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