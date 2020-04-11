Регина Тодоренко уверена в своей способности доводить звездные пары до разводов после участия в шоу “Пятница с Региной”





Регина Тодоренко пожаловалась, что ее команда стала называть ее “разлучницей”, поскольку после интервью с ней многие звездные пары развелись. Например, к ней в студию в первом сезоне “Пятницы с Региной” приходила Рита Дакота с Владом Соколовским, а также ее гостями стали Ирина Горбачева с мужем и стилист Гоар Аветисян. О любви со своими бывшими вторыми половинками телеведущей рассказывали Лолита, Ксения Собчак и Агата Муцениеце. Регина Тодоренко беспокоится из-за отрицательной статистики и раздумывает над тем, чтобы приглашать в студию одиноких звезд, чтобы устроить их личную жизнь, а также проверить, каким окажется результат.Звезда предположила, что Анастасия Ивлеева не хочет сниматься в шоу “Пятница с Региной”, поскольку знает “секрет” ведущей. Регина Тодоренко не спешит унывать, поскольку нашла новую “статистику”, например, Ксения Собчак после развода нашла новую любовь в лице Константина Богомолова. Уже не одиноки Ольга Бузова, Рита Дакота, Анна Асти, а Ида Галич, Елена Подкаминская, Анастасия Решетова, Гоар Аветисян и Сюзанна обзавелись наследниками. Звезда предположила, что это тоже может “отпугивать” Анастасию Ивлееву от интервью с ней.