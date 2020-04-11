В Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили съемки седьмого сезона «Сватов»

В седьмом сезоне появится новый персонаж – директор сельского дворца культуры Палыч. Его сыграет звезда сериала «Измены» Михаил Трухин. Актер влился в коллектив, как будто бы работал с ними и до этого. Авторы проекта обещают много сюрпризов, но самой большой неожиданностью для зрителей станет то, что их перенесут в XIX век. Как именно это произойдет, пока не сообщается. Съемки проходят в белорусской деревне Дуличи.Главным событием нового сезона станет свадьба Жени Ковалевой, которую играет Анна Кошмал. Внучка главных героев «Сватов» станет супругой американца по имени Джек в исполнении Андрея Бирина. Свадебное торжество соберет всех героев сериала вместе, сообщает Телепрограмма.Ранее появлялись слухи о том, что с проекта ушел Федор Добронравов, который перенес инсульт. Потом на съемки перестала приезжать Людмила Артемьева, а Николай Добрынин заявил, что ему надоела роль «неудачника Митяя».